Por O Dia

Publicado 02/06/2021 13:50 | Atualizado 02/06/2021 14:06

Rio - Flamengo e Fluminense não contarão com transmissão na TV aberta em seus jogos das oitavas de final da Libertadores. De acordo com tabela divulgada pela Conmebol nesta terça-feira, o São Paulo, que enfrenta o Racing nos dias 13 e 20 de julho, será a única equipe brasileira a ter seus jogos exibidos pelo SBT.

Para assistir aos jogos do Flamengo, a única opção dos rubro-negros será a Fox Sports. O time carioca enfrenta o Defensa y Justicia nos dias 14 e 21 de julho, às 21h30. Além do Flamengo, o canal da Disney também mostrará os duelos entre Atlético-MG e Boca Juniors.



Já as partidas do Fluminense contra o Cerro Porteño só poderão ser vistas no pay-per-view da competição, denominado de Conmebol TV. O Palmeiras também terá seus confrontos exibidos no canal. Assim como o Flamengo, o Tricolor entra em campo nos dias 14 e 21 de julho, mas às 19h15.

Já o Internacional, que enfrenta o Olímpia nos dias 15 e 22, terá transmissão exclusiva no Facebook Watch.