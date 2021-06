Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por Venê Casagrande

Publicado 02/06/2021 11:36 | Atualizado 02/06/2021 12:38

Rio - A Conmebol confirmou que a Copa América será realizada no Brasil, após suspensão da competição na Argentina. Para a realização do torneio, a entidade Sul-Americana solicitou alguns estádios à CBF, entre eles está o Nilton Santos, do Botafogo.

Confira os estádios pedidos pela Conmebol:

BRASÍLIA - Mané Garrincha

CUIABÁ - Arena Pantanal

GOIÂNIA - Estádio Olímpico

RIO DE JANEIRO - Nilton Santos

RIO DE JANEIRO - Maracanã (Final)

Em princípio, apenas o Maracanã poderá ser usado pelos clubes durante a competição. Vale lembrar que os torneios no Brasil não serão paralisados. A Conmebol, agora, está avaliando quais centros de treinamentos irão ser usados para as seleções se prepararem.

Incialmente, as sedes do torneio entre seleções seriam: Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Natal e São Paulo. Com o declínio dos governadores de São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o estado de Mato Grosso foi adicionado no itinerário da Conmebol.