Adriano Imperador virou embaixador da Adidas no Brasil REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:31

Rio - O ex-jogador Adriano compartilhou mais um resultado negativo para Covid-19 nesta terça-feira. O ex-atacante realizou um teste para poder fazer um "trabalho" nesta quarta-feira. Em suas redes sociais, o Imperador comemorou não ter se infectado com o novo coronavírus mas não deu mais informações sobre o porquê da testagem.

- #xovirus - comemorou Adriano em seu Instagram com um print do teste que deu negativo para o novo coronavírus. Recentemente, o ex-atacante posou com fãs para fotos em uma bar no Rio de Janeiro, causando uma pequena aglomeração. O ex-jogador estava sem máscara de proteção.

Publicidade