Publicado 02/06/2021 09:21

Com a confirmação do Rio de Janeiro como sede da Copa América, o prefeito Eduardo Paes emitiu um comunicado na noite de terça-feira (1) reforçando que partidas com público estão vetadas na cidade. No texto, ele relembrou que não houve procura por parte da Conmebol, mas reforçou que o decreto 48.425, de 13 de janeiro de 2021, que suspende público em estádios e ginásios, segue mantido.

O desejo da Conmebol era de que a final da Copa América receba público - pelo menos convidados como aconteceu na final da Libertadores - e que seja no Maracanã. Entretanto, governos federal e estadual também descartam público neste momento. Vale lembrar que, no Rio, o Nilton Santos também receberá partidas da competição, principalmente na primeira fase e nas quartas de final.



Recentemente, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, recebeu mais de 100 convidados sem a autorização da prefeitura do Rio, que multou a administração do estádio em apenas R$ 14 mil por infração gravíssima.



Na terça-feira, foram confirmadas, além do Rio, Brasília, Cuiabá e Goiânia como sedes da Copa América, que terá início no dia 13. Entretanto, a tabela detalhada ainda não foi confirmada nem o palco da final.