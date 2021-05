Lucas Paquetá deu show AFP

Por Lance

Publicado 16/05/2021 18:48 | Atualizado 16/05/2021 18:49

França - O Lyon segue vivo na luta por uma vaga na próxima Champions League. Neste domingo, o time de Rudi Garcia visitou o Nîmes e venceu o rival por 5 a 2, com grande atuação do brasileiro Lucas Paquetá, que marcou duas vezes. Depay, Aouar e Slimani completaram o placar, enquanto Koné (também duas vezes) fez para os donos da casa.

Publicidade

SUSTO



O Lyon errou no começo da partida e o Nîmes aproveitou para abrir o placar. O zagueiro brasileiro Marcelo tentou tocar bola para o goleiro Anthony Lopes, mas entregou nos pés de Moussa Koné. Sem trabalho, o camisa 28 só precisou empurrar para o fundo do gol.



SHOW DE PAQUETÁ E VIRADA

A vantagem, porém, não durou muito. Três minutos depois, Lucas Paquetá, que foi convocado para a Seleção Brasileira, pegou sobra dentro da área e bateu no canto para empatar. Aos 20, Depay virou depois de passe de Leo Dubois. Aos 23, Paquetá pegou rebote de bola que bateu no travessão e acertou chute forte de direita para ampliar.



ASSISTÊNCIA

Aos nove minutos do segundo tempo, Depay achou Lucas Paquetá na direita, que poderia chutar no gol, mas o brasileiro deu lindo passe para Aouar, livre na pequena área, fazer o quarto. Moussa Koné, mais uma vez, diminuiu a vantagem do Lyon e fez o segundo do Nîmes. No fim, Slimani deu números finais à partida.



SITUAÇÃO

Com a vitória, o Lyon chegou aos 76 pontos e está na quarta colocação, a um ponto do Monaco, que é o terceiro colocado. Na última rodada, o time de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães conseguirá a vaga na Champions League desde que vencça seu jogo e o time do principado tropece.



SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Francês, a última do torneio, o Lyon encara o Nice, em casa. O Nîmes, por sua vez, encerra a competição contra o Rennes.