Benfica de Jorge Jesus ainda sonha com o segundo lugar no Campeonato Português Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 17:55

Rio - Mesmo após uma temporada ruim no comando do Benfica, Jorge Jesus ainda tem um nome forte na Europa. De acordo com o portal "UOL", o nome do treinador é um dos mais cotados para assumir o comando do Lyon, da França, que está sem técnico com a saída de Rudi Garcia.

Jorge Jesus não conseguiu conquistar nenhum título desde que voltou ao comando do clube português, mas tem contrato até o fim de 2022. No início da semana, o presidente Luis Felipe Vieira garantiu a permanência do treinador, o que foi reforçado pelo treinador após a perda da Taça de Portugal, para o Braga.

"Tenho mais um ano de contrato, estamos preparando a próxima temporada. Saí do Benfica a ganhar, saí do Flamengo a ganhar. Não estou habituado a perder", disse o ídolo do Flamengo.

Além de Jesus, o Lyon também estuda o nome de Christophe Galtier, que foi campeão nacional com o Lille.