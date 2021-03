Hugo Moura Reprodução

Publicado 01/03/2021 11:30

Rio - O Coritiba bem que tentou renovar o vínculo, mas o volante Hugo Moura, de 23 anos, irá retornar ao Flamengo. O jogador utilizou o seu perfil oficial no Instagram para se despedir do clube paranaense, que defendeu na última temporada.

"Obrigado pelos bons momentos, Coritiba! A certeza que levarei esse clube pra sempre no meu coração e na minha história. Conheci uma torcida maravilhosa, jogadores sensacionais!! Infelizmente chegou a hora de dar tchau e levantar voo, até qualquer dia, obrigado Coxa", escreveu o Coritiba.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jogador foi emprestado ao Coritiba e participou da campanha que levou o clube paranaense de volta para a Série B. O atleta foi um dos destaques do Coxa no Brasileiro, tendo marcado inclusive um gol contra o Vasco, em São Januário.

Em 28 jogos pelo Coxa, o gol contra o Cruzmaltino foi o único do volante. Hugo Moura será utilizado pelo Flamengo na disputa do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro estreia nesta terça-feira contra o Nova Iguaçu.