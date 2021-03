Michael Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 11:30 | Atualizado 05/03/2021 11:34

Rio - Contratado pelo Flamengo no começo da temporada, Michael não rendeu em 2020 o esperado pelos torcedores. Por muito pouco, o jogador acabou não sendo inclusive negociado pelo Rubro-Negro na metade da temporada. Neste ano, o atacante será um dos jogadores mais experientes a atuar no começo do Carioca. O atleta, de 24 anos, acredita que será importante para evoluir na equipe carioca a disputa deste torneio.

"Fiz questão de me colocar à disposição da comissão técnica para a disputa do Estadual, com objetivo de colaborar com o grupo, me manter em atividade, crescendo e evoluindo no que for possível. Acho que será algo bem positivo para todos", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Michael guarda uma recordação positiva da disputa do Campeonato Carioca. Foi nesta competição, no ano passado, que o jogador conseguiu o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Ele chegou a marcar na final contra o Fluminense, quando o Rubro-Negro se sagrou bicampeão estadual.



Após vencer na estreia contra o Nova Iguaçu, o Flamengo irá encarar o Macaé, no sábado. Michael ficou de fora da estreia, mas estará presente nesta partida. O jogador atuou em 43 jogos pelo Rubro-Negro e marcou quatro vezes.