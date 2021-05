Anitta está de romance com Mikey Chet Reprodução Instagram

Rio - A cantora Anitta falou sobre seu relacionamento com o bilionário Michael Chetrit em entrevista a rádio FM O Dia. A artista ressaltou que apesar de a fortuna de Michael estar dando o que falar, ela não fica conferindo a conta bancária das pessoas com quem se relaciona.

"Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo! Não estou nem aí se a do bofe é grande ou é pequena. O nome dele é Michael e é isso, agora se a conta bancária está bombando, se está grande, se está pequena, se tem grana ou se não tem, eu não sei e não quero saber", disse Anitta.

Na entrevista, Anitta também contou que está mudando seu estilo de vida. Atualmente, ela mora em Miami, nos Estados Unidos, onde boa parte da população já foi vacinada contra o coronavírus. Por isso, ela comemorou o lançamento de sua nova canção, "Girl From Rio", com uma festa. No entanto, ela revelou que está menos assídua nas redes sociais e vivendo com menos gente ao seu redor.

"Estou numa fase muito relaxada na minha vida. Não estou muito de telefone, de mídia social. Estou bem relax. Estou numa fase menos é mais. Eu quero tudo menos: menos gente, menos coisa para fazer. Chega! Não quero mais a vida que tinha antes: muito trabalho, muita gente, muito tudo! Meu namorado entrou aqui no quarto antes para falar comigo, no hotel, e falou: 'Gente, mas você está num quarto pequeno, por que não pegou um quarto grande?' E eu falei: 'Por que aí se vier muita gente no quarto eu falo: 'Ah, tem pouco espaço. Espera lá fora? Aqui não tem tanto espaço'. Estou com essa desculpa hoje em dia!".