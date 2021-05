Arnaldo Antunes: novo álbum já está nas plataformas digitais e sai em formato CD no início de junho Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:42

Rio - Estreia neste sábado (29) o primeiro show de 2021 do Inhotim em Cena, a programação cultural do Instituto Inhotim, patrocinada pelo Instituto Cultural Vale. A primeira superprodução do ano será com o poeta, cantor e compositor Arnaldo Antunes, que gravou uma versão imperdível do show O Real Resiste na galeria dedicada ao artista Tunga, com o qual tinha uma relação artística longeva.

fotogaleria



Antunes é parceiro de Tunga em "Tereza", uma das canções que ecoa na galeria Psicoativa, e se emocionou durante as gravações, que vão ao ar a partir das 11h, no site e nas redes sociais do Instituto. Para este show, Arnaldo preparou um repertório com canções do novo álbum, mescladas com outras de várias fases de sua carreira, como "Vilarejo", "Contato Imediato" e "O Pulso". Acompanhado pelo pianista Vitor Araújo (que assina os arranjos para piano e divide a direção musical com Arnaldo), o artista alterna as canções com poemas de sua autoria.



"Resolvi trazer um pouco do trabalho que apresento em minhas performances de poesia para o show, intercalando canções e poemas; fazendo uma ponte mais explícita entre essas duas frentes de minha produção, nessa formação mínima (voz e piano)", afirma o autor. O resultado é um encontro único entre inventividade e sutileza.



Programação cultural 2021 Antunes é parceiro de Tunga em "Tereza", uma das canções que ecoa na galeria Psicoativa, e se emocionou durante as gravações, que vão ao ar a partir das 11h, no site e nas redes sociais do Instituto. Para este show, Arnaldo preparou um repertório com canções do novo álbum, mescladas com outras de várias fases de sua carreira, como "Vilarejo", "Contato Imediato" e "O Pulso". Acompanhado pelo pianista Vitor Araújo (que assina os arranjos para piano e divide a direção musical com Arnaldo), o artista alterna as canções com poemas de sua autoria."Resolvi trazer um pouco do trabalho que apresento em minhas performances de poesia para o show, intercalando canções e poemas; fazendo uma ponte mais explícita entre essas duas frentes de minha produção, nessa formação mínima (voz e piano)", afirma o autor. O resultado é um encontro único entre inventividade e sutileza.

Publicidade

Neste ano, a missão do Inhotim em Cena é fomentar a produção de artistas durante o período da pandemia e proporcionar ao público uma forma diferente de apreciar a música, as artes plásticas, a natureza e a arquitetura, juntas.



A agenda de atrações é virtual e, além de Arnaldo Antunes, conta com Otto (estreia dia 17/7) e Pedro Luís e Orquestra de Câmara Inhotim (14/8).