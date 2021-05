Bonde das Maravilhas anunciam show na pandemia Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 19:57 | Atualizado 22/05/2021 19:59

Na bolha onde habita o grupo 'As Maravilhas', antigo 'Bonde das Maravilhas', não existe mais pandemia. As artistas anunciaram para a noite deste sábado (22), um show no 'Baile da Polônia', que será realizado na comunidade Parque das Missões, localizada na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O show, é claro, é ilegal e vai de contra o atual decreto da Prefeitura que ainda proíbe aglomeração em grandes eventos.