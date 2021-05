Nando Reis e o filho, Sebastião Reis Carol Siqueira

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:49

Rio - O cantor e compositor Nando Reis e o filho Sebastião Reis apresentam uma live neste sábado (29/5), às 20h, dentro do projeto Som do Sesc. Em formato voz e violão, a dupla, que acaba de lançar um EP, revisitará sucessos da carreira do ex-titã. Entre eles estão “All Star”, “Relicário” e “O Segundo Sol”, que ganharam novos arranjos concebidos por Sebastião. A transmissão será pelo YouTube (/portalsescrio).

A apresentação, em formato voz e violão, será aberta com um pocket-show de Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001), amiga e grande parceira musical de Nando Reis. Trata-se de um cruzamento de gerações e estéticas musicais, característica do projeto Som do Sesc, que, antes da pandemia, ocorria às terças-feiras, às 19h, no Sesc Ginástico, Centro do Rio.



SERVIÇO



Live de Nando Reis e Sebastião Reis – Projeto Som do Sesc



Dia 29/05/2021 – 20h



YouTube (/portalsescrio)



Classificação: Livre



Grátis