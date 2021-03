Longe dos gramados desde 2019, Dedé colocou um fim na relação de oito anos com a Raposa Bruno Haddad/Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 10:59 | Atualizado 05/03/2021 11:00

Rio- Sem clube desde que rescindiu contrato com o Cruzeiro, Dedé está livre no mercado. O zagueiro segue aprimorando a forma e está sendo treinado pelo preparado físico do Flamengo, Léo Melo.

Nesta quinta-feira, o preparador físico publicou um vídeo do treinamento de Dedé: "Mais um treino forte, e a evolução é espetacular. Vamos com tudo, nego. Pois é para frente que se anda", escreveu o preparador físico. Aos 32 anos, Dedé ficou livre no mercado após conseguir liminar na justiça para rescindir com o Cruzeiro. Sem clube desde então, o zagueiro mantém a forma física de maneira particular. Léo Melo é amigo pessoal do defensor e tem o ajudado com treinamentos individualizados.