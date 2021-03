Mauricio Souza junto com os jogadores no treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 05/03/2021 14:56

Rio - Após a vitória na estreia do Carioca, o treinador Maurício Souza vai fazer mudanças no time titular para o jogo contra o Macaé, neste sábado, às 18h, no Maracanã. Dos que começaram contra o Nova Iguaçu, saem Yuri de Oliveira, que continua sentido dores no adutor da coxa esquerda, Daniel Cabral e Lázaro. Pepê, Hugo Moura e Michael, entram, respectivamente, nas vagas.

Será a primeira partida de Michael no Carioca. O atacante pediu para fazer parte do elenco desde o começo da competição a fim de recuperar o bom futebol e a confiança. O jogador foi contratado como revelação do Brasileirão 2019, mas não correspondeu na última temporada.

A saída de Lázaro também chama a atenção, tendo em vista que ele é considerado uma das grandes apostas da base Rubro-Negra. O atacante fez 9 gols na última temporada e foi destaque na partida contra o Nova Iguaçu. Segundo o "Footstats", o jogador de apenas 18 anos, foi o melhor da partida em desarmes certos e assistências para finalização, uma delas, gerou o gol da vitória.