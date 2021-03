Com uma lesão no joelho, Arrascaeta ficou de fora da lista de convocados para os amistosos do Uruguai contra Hungria e Argentina Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 05/03/2021 13:27

Rio - A seleção uruguaia divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para os jogos contra a Argentina e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022. O meia do Flamengo, Arrascaeta foi um dos escolhidos pelo técnico Óscar Tabárez.

O Uruguai encara a Argentina no dia 26 de março, a partir das 21h (horário local) em Buenos Aires. Em seguida, recebe a Bolívia, no dia 30, às 19h30 (de Brasília), em Montevidéu. Vale lembrar que, pelo Flamengo, Arrascaeta está de férias até o dia 15 de março, quando se reapresenta no Ninho do Urubu com o restante de seus companheiros.

O jogador deve ser baixa para o Flamengo nos jogos contra Botafogo (dia 23), Boavista (27) e Bangu (31), pelas 5ª, 6ª e 7ª rodadas da Taça Guanabara, respectivamente.