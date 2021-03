Rodrigo Muniz é um dos nomes mais conhecidos no time que iniciou o Carioca pelo Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por LUCAS FELBINGER

Publicado 05/03/2021 09:00 | Atualizado 05/03/2021 10:27

Rio - Apesar de ter apenas 19 anos, Rodrigo Muniz é um dos rostos mais conhecidos no time do Flamengo que iniciou a disputa do Campeonato Carioca com a vitória sobre o Nova Iguaçu, por 1 a 0, na última terça-feira. O garoto, que vinha tendo algumas oportunidades com Rogério Ceni e aprendendo com os mais experientes na equipe principal, agora tem a missão de ser um dos líderes entre os garotos que iniciaram a temporada de 2021.

Em entrevista exclusiva ao O DIA, Muniz, que ficou sem período de férias para emendar o Brasileirão com o Carioca, falou sobre o peso de ser um dos mais experientes da equipe e a importância desta oportunidade, tanto para sua carreira quanto para a dos outros garotos que vêm sendo utilizados.

fotogaleria "A gente trabalha muito em busca de uma oportunidade, e quando aparece temos que aproveitar. Temos plenas condições de conseguir resultados positivos. Com humildade e muito foco no dia a dia. Vou tentar ajudar ao máximo, sabendo que ainda sou muito jovem e tenho que evoluir todos os dias. Procuro sempre conversar e deixar eles bem tranquilos em relação ao profissional, porque ano passado alguns que estavam aqui me ajudaram bastante, como Hugo, Dantas e Lucas Silva. Sei bem como foram importantes pra mim neste processo e o quanto ajuda. E a gente também sempre aprende com eles", afirmou.

Um dos xodós do técnico Rogério Ceni, que pediu seu retorno de empréstimo do Coritiba assim que chegou ao Flamengo, Rodrigo Muniz viu seu nome envolvido em uma declaração do treinador que repercutiu bastante entre a torcida rubro-negra. Após a partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, Ceni afirmou que Muniz consegue fazer uma recomposição defensiva melhor do que Pedro e Gabigol, que, segundo o treinador, não conseguiriam atuar juntos. Questionado sobre a fala do técnico, o atacante disse não ser a melhor pessoa para avaliar se tem essa característica e preferiu deixar essa avaliação para o treinador.

"Olha, este tipo de observação eu deixo para os treinadores. São as melhores pessoas para avaliar técnica e taticamente os jogadores. Naquele momento ele entendeu que eu poderia ajudar com minhas característica de jogo. Entrei e dei o meu melhor, assim como meus companheiros. Procuro sempre fazer o que o treinador pede e me sinto a vontade para fazer essa função. O Rogério é um excelente treinador, tanto que foi campeão brasileiro. Não sou a melhor pessoa para avaliar declaração de ninguém. Cabe a mim acatar as decisões do Rogério, que tem nosso total apoio e sempre nos deixa muito à vontade", declarou o centroavante.

Veja outras respostas de Rodrigo Muniz:

Passagem pelo Coritiba

"Foi uma experiência que ajudou muito no meu crescimento até esse momento. Apesar de ter sido uma curta passagem, foi um grande aprendizado. Tive o prazer de trabalhar com um cara que sempre fui fã, que é o artilheiro Ricardo Oliveira, que lá foi um paizão pra mim. Também tive a chance de mais treinos com profissionais, de ir para jogos e pude ganhar rodagem."

Pedido de retorno feito por Ceni e dia a dia com o treinador

"Tenho mostrado meu trabalho nos treinamentos, cada dia evoluindo mais, juntamente com meus companheiros. Não tem outro jeito, nada vence o trabalho honesto e bem feito. Graças a Deus tive uma passagem boa no Coritiba e ele me chamou. Fiquei extremamente feliz por isso, ainda mais que ele tinha acabado de chegar. Só tenho a agradecer e tentar retribuir essa confiança."

Reencontro com Maurício Souza

"O Maurício é um cara que procura nos ajudar, busca o nosso melhor todos os dias. Muito bom trabalhar com ele por esse tempo novamente."

Parte física sem férias

"Acho que a parte física e a mental são muito importantes pra gente nesse momento, e eles aqui estão tomando os cuidados possíveis para que consigamos dar o nosso melhor nos jogos. Na estreia vencemos, lutamos em todas as divididas e conseguimos a vitória. Esperamos que continuemos neste caminho. Sabemos que é um momento complicado para todos e o calendário está diferente, mas espero que tudo isso possa passar o quanto antes, para o bem de todos."

Oportunidades no time principal

"Procuro sempre evoluir nos treinamentos para estar preparado quando for solicitado. Inegavelmente o Gabigol e o Pedro são os melhores atacantes do futebol brasileiro. Então, tenho que ser paciente, continuar trabalhando e aproveitar para aprender e evoluir perto deles. Sei que meu momento vai chegar, mas é preciso ter paciência e muita dedicação."

Chances de um novo empréstimo

"Como disse, estou trabalhando com os melhores atacantes do Brasil. A cada dia procuro aprender mais com eles. As oportunidades surgirão naturalmente, ainda mais diante de um calendário tão apertado como será este de 2021."