Loja vende camisa do Vasco com a etiqueta do Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 12:57 | Atualizado 05/03/2021 13:43

Rio - As “uniões” entre os times têm virado febre entre os torcedores nas redes sociais. Uma delas é a "Flasco" ou "Vasmengo", entre Flamengo e Vasco. Mas parece que a brincadeira acabou se tornando real. Em uma loja de material esportivos no Plaza Shopping, de Niterói, um torcedor flagrou uma camisa do Vasco sendo vendida com a etiqueta do Flamengo.

A foto do produto "bizarro" foi vinculado nas redes sociais pelo jornalista Venê Casagrande e os torcedores não perdoaram. Confira alguns dos memes: