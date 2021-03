Zico Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 17:45

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico participou de uma live em seu canal no YouTube. Rogério Ceni e a sua passagem pelo Rubro-Negro foram temas da conversa. O ex-goleiro, que é o maior ídolo da história do São Paulo, topou se aventurar como treinador no futebol brasileiro. Zico afirmou que admira a coragem do atual comandante do Rubro-Negro, porém, voltou a falar sobre a sua opção de não trabalhar no Brasil e revelou as propostas que recebeu de clubes brasileiros.

Publicidade

"Eu optei por não aceitar justamente por essa história que eu tenho com o Flamengo. Eu fui convidado pelo Palmeiras, pelo Internacional, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro, pelo Athletico-PR. Diversos clubes tentaram essa possibilidade, eu neguei. E também não gostaria de ser técnico do Flamengo, porque eu colocaria em risco de ser chamado de burro pela minha torcida", afirmou.



Zico afirmou que ficou bastante feliz pelo título de Rogério Ceni no comando do Flamengo. O Galinho elogiou a capacidade do ex-goleiro como treinador e afirmou que somente com conquistas que um profissional pode consolidar a sua carreira.

Publicidade

"Fico feliz por esse título que ele conseguiu no Flamengo, porque evidencia as qualidades dele. O profissional só consegue se valorizar, quando consegue ser campeão. E fico feliz pelo título que ele conseguiu", disse.