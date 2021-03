Flamengo tem mais um desafio pelo Carioca Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 10:00

Rio - Único grande a vencer na estreia do Campeonato Carioca, o Flamengo vai em busca de mais um resultado positivo pela competição neste sábado contra o Macaé, às 18 horas, no Maracanã. Atual bicampeão do torneio, o Rubro-Negro seguirá atuando com uma equipe que conta na maioria com jogadores sub-23.

A novidade para a partida fica por conta de Michael. O atacante, de 24 anos, deverá ser o jogador mais experiente do Flamengo no duelo. Mauricio Souza deverá escalar a equipe com: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro.



"Fiz questão de me colocar à disposição da comissão técnica para a disputa do Estadual, com objetivo de colaborar com o grupo, me manter em atividade, crescendo e evoluindo no que for possível. Acho que será algo bem positivo para todos", afirmou Michael em entrevista ao portal "globoesporte.com".



O Macaé estreou com derrota na competição. Após perder para o Bangu, em casa, a equipe do Norte do estado, busca um resultado positivo na competição. O elenco da equipe do Macaé conta com um ex-jogador do Flamengo, o volante Amaral, que foi campeão da Copa do Brasil em 2013.