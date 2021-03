ATAQUE - FLAMENGO - O Flamengo apresentou hoje (25) no Ninho do Urubu o lateral-direito Rafinha. O jogador, de 33 anos e que estava no Bayern de Munique, da Alemanha, assinou com o Rubro-Negro um contrato de dois anos. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 22:27 | Atualizado 05/03/2021 22:27

O lateral-direito Rafinha abriu o jogo sobre a renovação com o Flamengo, que começou há cerca de um mês. Segundo o jogador, ele já está de acordo com 'as condições' que foram oferecidas a ele pelo clube carioca.

"Eu estou falando isso para deixar claro que estou de acordo com as condições que o Flamengo me propôs."

Rafinha também aproveitou para elogiar a postura do Flamengo e para dizer que as conversas estão sendo conduzidas da melhor maneira possível e sem pressa.

"Eu estou vindo aqui para falar que está tudo sob controle. O pessoal do Flamengo está conduzindo da melhor forma. Não tem ninguém colocando faca no pescoço de ninguém".

Rafinha está livre no mercado desde janeiro, quando rescindiu seu contrato com o Olympiakos, da Grécia, clube que aceitou proposta para deixar o Flamengo no começo de 2020. Agora, livre no mercado, o lateral deu preferência ao time carioca e tem conversas adiantadas.