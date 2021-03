Yuri de Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 09:30

Rio - Titular na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, na última terça-feira, o meia Yuri de Oliveira teve um leve estiramento na musculatura da coxa detectado em exame. O jogador já iniciou tratamento no Ninho do Urubu.

O jovem, de apenas 20 anos, sentiu dores durante a partida contra a equipe de Baixada Fluminense no Maracanã. O atleta poderá desfalcar o Flamengo na sequência dos jogos que a equipe sub-23 disputará no Carioca.



Yuri é considerado uma grande promessa da base do Flamengo tendo participado da equipe campeã do Brasileiro Sub-20 em 2019. Sua multa rescisória para times estrangeiros é de 45 milhões de euros (cerca de R$ 213 milhões ). O contrato vai até 2022.



A partida contra o Nova Iguaçu foi a segunda de Yuri como profissional. O jovem estreou no empate entre Palmeiras e Flamengo pelo Brasileiro quando o Rubro-Negro entrou em campo com uma equipe repleta de jogadores da base, devido ao surto de Covid-19 que a equipe encarou naquela ocasião.