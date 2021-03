Botafogo x Flamengo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 19:44

Rio - A Record apostará nos clássicos do Campeonato Carioca para tentar competir com as noites de eliminação do "BBB 21" na TV Globo às terças. De acordo com o "UOL", a emissora solicitou à Ferj que marque os clássicos entre Flamengo e Botafogo e Fluminense e Vasco, respectivamente, para os dias 23 e 30 de março, às 21h30.

O canal de Edir Macedo sabe que será praticamente impossível liderar a audiência, mas a ideia é manter o horário forte e atrair ainda mais o público carioca. Há também a expectativa de que mais estados exibam as partidas, devido a importância.

Com a partida de estreia entre Flamengo e Nova Iguaçu, na última terça-feira, a emissora dobrou sua audiência no Rio e teve bons números em várias capitais que contam com número alto de rubro-negros, como Manaus, Vitória e Brasília. Ao todo, o duelo foi exibido para 14 estados e o Distrito Federal.