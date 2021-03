Rio de Janeiro - RJ - 13/09/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro 2020 - Jogo valido pela 10 rodada - Botafogo x Vasco da Gama, Estadio Olimpico Nilton Santos, Engenho de Dentro, zona norte do Rio - na foto, gol e comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Ribamar - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:38

Rio - De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o América segue reforçando seu elenco. De acordo com a Rádio Itatiaia, o clube encaminhou a contratação do atacante Ribamar, que defendeu o Vasco no ano passado.

Ribamar deixou o Vasco no fim do ano passado, após não ter o empréstimo renovado junto ao Pyramids, do Egito. No entanto, agora o jogador está livre no mercado, já que rescindiu com os egípcios, e deve assinar com o Coelho até o fim de 2021.

Ribamar deixou o Vasco com muitas críticas da torcida. Pelo Cruzmaltino, foram 61 jogos e apenas oito gols marcados.