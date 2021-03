Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:57

Rio - Atuais administradores do Maracanã, Flamengo e Fluminense concentram pouco mais de 24% do prejuízo de todo o Campeonato Brasileiro pela falta de público devido à pandemia do novo coronavírus. Ao todo, o valor total gasto pelos dois juntos é de R$7.238.927,79, sendo R$ 3.684.908,05 do Rubro-Negro e R$ 3.554.019,74 do Tricolor.

O levantamento foi feito pelo blog de Danilo Lavieri com os boletins financeiros enviados pelos clubes para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Contabilizando os 20 clubes da elite, a perda de dinheiro ficou em R$ 29.703.118,18. Esse valor representa gastos de cada clube com ambulância, arbitragem, controle de doping, segurança e outros itens que normalmente seriam pagos com a venda de ingressos.

Publicidade

Dos cinco jogos mais caros do Brasileirão, quatro são do Flamengo e um do Fluminense. O Goiás, Athletico, Atlético-GO e Red Bull Bragantino foram os times mais econômicos neste quesito.

Confira o ranking completo abaixo:

Publicidade

O ranking completo de prejuízo: 1º) Flamengo - R$ 3.684.908,05

2º) Fluminense - R$ 3.554.019,74

Publicidade

3º) Atlético-MG - R$ 1.942.997,44

4º) Botafogo - R$ 1.903.211,83

Publicidade

5º) Vasco - R$ 1.614.361,61

6º) Palmeiras - R$ 1.588.166,99

Publicidade

7º) Bahia - R$ 1.293.760,86

8º) São Paulo - R$ 1.276.688,37

Publicidade

9º) Ceará - R$ 1.271.513,96

10º) Internacional - R$ 1.211.344,90

Publicidade

11º) Coritiba - R$ 1.178.924,96

12º) Fortaleza - R$ 1.171.184,23

Publicidade

13º) Santos - R$ 1.164.841,49

14º) Corinthians - R$ 1.150.352,26

Publicidade

15º) Grêmio - R$ 1.150.200,51

16º) Sport - R$ 1.058.789,80

Publicidade

17º) Red Bull - R$ 1.018.836,80

18º) Atlético-GO - R$ 844.654,92

Publicidade

19º) Athletico - R$ 837.326,63

20º) Goiás - R$ 787.032,83

Publicidade

Os cinco jogos mais caros do Brasileirão:

1º) Flamengo x Internacional - R$ 241.726,03

Publicidade

2º) Flamengo x Corinthians - R$ 208.841,17

3º) Flamengo x Vasco -R$ 200.408,61

Publicidade

4º) Flamengo x Palmeiras - R$ 199.858,27

5º) Fluminense x Fortaleza - R$ 198.407,47