Pedro com a taça do Brasileiro

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:50

Rio - A temporada de 2020 foi de muita oscilação para o Flamengo. Porém, se houve um jogador da equipe carioca que recebeu elogios do começo ao fim foi Pedro. Contratado pelo Rubro-Negro no começo do ano passado, o jogador rendeu de forma positiva, mesmo sendo utilizado muitas vezes como reserva. Em 54 jogos, o atacante marcou 23 gols. O bom momento o fez ser convocado por Tite para a seleção brasileira. Ao avaliar a sua temporada, o atacante, de 23 anos, acredita que tenha sido positiva.

"Acredito que tenha conseguido corresponder sempre que fui solicitado. Dos seis campeonatos que disputamos em 2020, conquistamos quatro. Isso mostra que a nossa temporada foi muito boa. Lógico que tivemos alguns problemas, mas todos os clubes também tiveram pelo momento conturbado que vivemos no mundo. Pessoalmente me sinto peça importante da equipe. Não só pelos gols, mas pelas boas atuações. É evoluir para conquistar ainda mais", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte".



No entanto, o fato de não ser titular da equipe de Rogério Ceni incomoda Pedro. O jogador garantiu que esse será o seu principal objetivo na próxima temporada. Após se destacar em 2020, o Flamengo o contratou em definitivo junto à Fiorentina no fim do ano passado.

"Qualquer jogador do nosso elenco, pelo nível que possuímos, vai se incomodar com a reserva. Eu, Gabi, Arrascaeta, Everton Ribeiro.... Não existe profissionais de alto nível estarem confortáveis com a reserva. Quem não está entre os 11, está, e tem que estar, incomodado. Se um dia eu estiver feliz com a reserva, acho que tenho que encerrar minha carreira. O que me move a entrar bem, fazer gols e treinar com mais vontade é a busca pela titularidade. Tenho consciência de que estou totalmente pronto e preparado para estar entre os 11. E é isso que irei buscar em todos os treinamentos. Tenho convicção no meu trabalho e no meu futebol", disse.