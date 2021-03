Marcos Braz Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 11:02 | Atualizado 04/03/2021 11:02

Rio - O retorno de Rafinha ao Flamengo ainda é incerto. Perguntado em entrevista à ESPN Brasil sobre a possibilidade do lateral-direito voltar a defender o clube carioca, o vice de futebol Marcos Braz manteve a cautela e preferiu dar uma resposta que não criasse grandes expectativas nos torcedores rubro-negros.

"Depende do colégio. Com cinco você já passa em muitos colégios aqui no Rio. Não sei. De 0 a 10 vou falar uns cinco, seis. Não vou entrar nisso, não vou botar mais pressão nisso", afirmou.

Publicidade

"Nunca disse que estava fechado, a minha relação com o Rafinha é muito boa, estamos tratando, mas tem a questão da pandemia, da receita, estamos analisando com calma. Eu sou sempre otimista, quando a gente está em uma operação do Flamengo para a gente fazer uma contratação. O Gabigol tudo foi arrastado para as última 72 horas. O Filipe Luís muito foi falado e ele veio. Isso é certo para o Rafinha, não, mas eu sou sempre otimista em relação a todas as negociações", relembrou.