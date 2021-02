Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 05/02/2021 19:35 | Atualizado 05/02/2021 19:35

Rio - O sonho dos torcedores do Flamengo em ter Rafinha novamente no elenco há chance de ser realizado. Nos últimos dias, o clube carioca teve uma conversa com o jogador e o seu estafe. As condições para tê-lo de volta foram apresentadas, e as partes acharam o encontro positivo. O jogador, que ainda está na Europa, não tem pressa para tomar decisão e decidir o próximo passo na carreira.

O Departamento de Futebol do Flamengo entende que o que foi apresentado é o máximo que o clube pode fazer neste momento para ter Rafinha no elenco novamente, e a decisão está nas mãos dele, e se ele está disposto a atuar novamente pelo clube carioca. Os números não foram revelados à reportagem, mas são vencimentos menores dos que o lateral possuía quando estava no Rubro-Negro e um contrato curto.

Enquanto aguarda a decisão de Rafinha, o Flamengo sabe que outros clubes brasileiros têm interesse no jogador. O Atlético-MG é um forte candidato e surge como principal rival na "briga" para ter o lateral-direito.

Diante das possibilidades que se abrem, Rafinha só tomou uma decisão até o momento: retornar ao futebol brasileiro para ficar perto da família nesta reta final de carreira. É evidente que o Flamengo mexe com o lateral-direito, pois foi um clube que marcou demais a carreira do jogador de 35 anos.

Em janeiro, o Schalke 04, da Alemanha, chegou a tentar a contratação de Rafinha, mas as conversas não avançaram, e o negócio não foi concretizado. Na época, o jogador já começava a ter o desejo de retornar para o futebol brasileiro.

Rafinha fez parte do elenco multicampeão do Flamengo em 2019 conquistando Brasileirão, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, além do Carioca de 2020. O lateral se despediu do clube em meados de 2020 e foi para o Olympiacos, da Grécia, clube que defendeu por 22 jogos em quase seis meses.