Publicado 03/02/2021 05:00

fotogaleria Atualmente morando na Grécia, onde atuou por um time local e em breve retornando ao Brasil após fim do contrato, o jogador Rafinha, ex-Flamengo, comprou uma mansão com toda pompa e circunstância antes mesmo de viajar. O craque adquiriu um imóvel avaliado em R$ 12 milhões, localizado em um luxuoso condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A mansão de 1200 metros quadrados é duplex, possui fino acabamento e conta com cinco suítes, sendo uma com closet, sala com quatro ambientes, cozinha ampla e repleta de armários planejados, três dependências de serviços, elevador, além de dez vagas de garagem no subterrâneo. O imóvel ainda conta com espaço de lazer completo com sauna, piscina, hidromassagem, bar, churrasqueira e forno de pizza. A casa também tem um sótão com uma boate.

Segundo a coluna apurou, Rafinha se mudou para o local em maio do ano passado e enquanto esteve fora, sua mulher ficou morando no imóvel com os filhos do jogador. Apesar de a mansão ter sido anunciada por R$ 11,8 milhões, Rafinha conseguiu aquele desconto que todo mundo gosta na hora da compra.

Vale lembrar que o lateral-direito rescindiu seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, nesta terça-feira (2). Ele tinha um vínculo até junho de 2022, mas ficou no clube por quatro meses e meio.