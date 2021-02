Rafinha Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 18:20

Rio - O lateral-direito Rafinha ainda negocia o seu retorno para o Flamengo, porém, no que depender do ex-atacante do clube carioca, Val Baiano, a torcida rubro-negra pode comemorar o retorno do jogador campeão da Libertadores em 2019. No Instagram, o ex-atleta, de 39 anos, "anunciou" a volta de Rafinha para o clube da Gávea.

Val Baiano e Rafinha Reprodução

Publicidade

No último domingo, circulou nas redes sociais um vídeo em que Rafinha afirmou: “Tá faltando um pouquinho para a gente assinar esse contrato. É dia de ganhar geral, por falar mas não faz mal, o Mengão ganhou hoje, e no domingo que vem é o Internacional.”

Publicidade

Rafinha deve fechar contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. O jogador, de 35 anos, deixou recentemente o Olympiakos, da Grécia, após passagem curta. Pelo Flamengo, o lateral-direito celebrou a conquista do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.



Val Baiano defendeu o Flamengo em 2010. Após se destacar pelo Barueri no Brasileiro anterior, o atacante chegou ao clube carioca, mas acabou não repetindo as boas atuações na Gávea. Ele atuou em 18 jogos e fez apenas três gols.