Rafinha estreou pelo Olympiacos Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 09/02/2021 16:57

O futuro do lateral-direito Rafinha ainda é incerto. O Flamengo namora com o jogador e tenta reatar o casamento vivido em 2019. O Atlético-MG monitora e pode dar o bote para tentar o jogador a qualquer momento. Mas há um clube da Argentina que tem o nome do brasileiro em pauta. Trata-se do Boca Juniors.



Segundo apurou a reportagem, Rafinha é bem avaliado pela diretoria do Boca Juniors, e o nome do brasileiro está na mesa da diretoria. Mas, até o momento, nenhuma negociação foi iniciada e nenhum contato foi feito. O clube argentino monitora o mercado porque pode ter a necessidade de buscar um lateral-direito. Buffarini, atualmente no elenco, tem vínculo apenas até junho e não tem renovação garantida.



Outro fator que pesa a favor do Boca Juniors em uma possibilidade de tentativa na contratação de Rafinha é a boa relação de um dos empresários do lateral, o ex-jogador Ricardo Scheidt, com a diretoria do clube argentino.



A reportagem tentou contato com Ricardo Scheidt, empresário de Rafinha, para saber se algum contato já havia sido feito com o Boca Juniors. O representante, entretanto, não respondeu às mensagens.



Inicialmente, Rafinha rescindiu com o Olympiakos, da Grécica, por ter o desejo de retornar ao futebol brasileiro e ficar perto da família. Como a Argentina é um país vizinho ao Brasil, o Boca Juniors pode usar dessa estratégia para tentar convencer o jogador de atuar no futebol argentino.



Rafinha chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e conversou com jornalistas presentes no Aeroporto. O lateral-direito garantiu que irá decidir os próximos passos na carreira com calma e irá analisar as possibilidades sem pressa e sempre em conjunto com os familiares.