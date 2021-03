Maurício Souza pensa em fazer mudanças na equipe titular Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 04/03/2021 13:48

O Flamengo treinou nesta quinta-feira no Ninho do Urubu e deu continuidade à preparação para pegar o Macaé no sábado, às 18h, no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara. As novidades foram as presenças de Pepê e Michael, que fazem parte do elenco principal e se reapresentaram ao técnico Mauricio Souza, que aproveitou o dia para fazer testes na equipe.

O meia Yuri de Oliveira, que não treinou no campo porque ainda sente dores no adutor da coxa direita e é dúvida para pegar o Macaé, foi substituído por Max na atividade tática. Daniel Cabral, que deixou a partida sentindo incômodo na região lombar, ficou entre os reservas e deu lugar a Hugo Moura. Mas a alteração que mais chamou atenção foi a entrada de Michael na vaga de Lázaro, que vestiu a camisa 10 na estreia do Carioca e teve ótimos números.

Segundo o site "Footstats", Lázaro, além de ter dado a assistência para o golaço de Max, foi o primeiro em desarmes (5), primeiro em assistência para finalização e não fez nenhuma falta, mesmo não atuando em uma posição que não é a dele, como ponta. Campeão Mundial Sub-17 pela seleção brasileira, o jovem de 18 anos é uma joia nas categorias de base e foi destaque em 2020 pelo Sub-20 rubro-negro, marcando nove gols.

O time foi formado da seguinte maneira: Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes e Max, Michael, Thiaguinho e Rodrigo Muniz. O Flamengo finaliza a preparação para pegar o Macaé no treino desta sexta-feira, quando o técnico Maurício Souza irá definir a equipe. Na ausência de Yuri de Oliveira, Max é o favorito para assumir a titularidade.