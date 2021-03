Renata Batista e Bruno Aguiar Arquivo Pessoal

Por Carolina Freitas

Publicado 04/03/2021 16:18 | Atualizado 04/03/2021 17:30

Rio - O autônomo Bruno Aguiar, de 37 anos, morador do Morro do Urubu, em Piedade, na Zona Norte, está fazendo uma rifa de R$15 da nova blusa do Flamengo, lançada no dia em que o clube foi octacampeão do Campeonato Brasileiro. Apesar da felicidade de ver o time vencer a competição por dois anos seguidos, Bruno agora não tem motivo para comemorar. O rapaz resolveu abrir mão do manto rubro-negro por um motivo especial: Ajudar a custear o tratamento do câncer no colo do útero da esposa Renata Batista, de 38 anos.

"A doença foi descoberta no final de setembro do ano passado. Minha esposa começou a ter sangramentos que não eram normais e decidimos ir ao médico para que ela fizesse alguns exames detalhados. Como a perda de sangue era grande, ela teve que ficar internada por 15 dias no Hospital Maternidade Fernando Magalhães", conta Bruno.

O autônomo disse ainda que quando Renata foi para casa, o casal ficou esperando o resultado do exame, que logo depois constatou a doença. "Foi um baque para todo mundo. Depois dali a gente começou uma corrida contra o tempo porque estava em um grau avançado. Conseguimos levá-la para o Hospital Mário Kroeff e começamos a quimioterapia e a radioterapia, aí o sangramento logo parou, graças a Deus", comemora.

Bruno relata que o tratamento é feito em três etapas. "Ela terminou a quimio no dia 12 de janeiro e a radio no dia 5 de janeiro. No dia 25, ela foi incluída no sistema de regulação para sair do Kroeff e ir para o Inca (Instituto Nacional do Câncer), porque lá é o único lugar que faz de graça a braquiterapia, que é o último processo do tratamento".

Apesar de Renata ter entrado na fila para ser tratada por profissionais do Inca, há um problema: Para as pessoas serem chamadas para o atendimento, demora aproximadamente cinco meses, tempo esse que a esposa de Bruno não pode esperar.

"Nós conversamos com os médicos da Renata e eles disseram que esse tempo é muito longo e a situação dela pode piorar. Então eu corri atrás para fazer essa rifa e arrecadar o dinheiro para tentar pagar o tratamento por fora. Eu também entrei com uma ação na Justiça, só que está demorando muito", desabafa Bruno.

Valor do tratamento

Bruno disse ainda que o valor mais baixo que ele pesquisou para o tratamento é de R$ 16 mil sem o médico anestesista. Sendo que Renata precisará passar por três sessões de braquiterapia, ou seja, irá precisar pagar pelo profissional três vezes.

"Nós somos bem humildes. Minha esposa é vascaína e está bastante emocionada porque tem uma galera que torce para o Flamengo e está comprando a rifa para ajudar. Estão perguntando sobre ela, desejando coisas boas. Isso para a gente é fundamental. Nós precisamos fazer esse tratamento para ela ter a cura e vivermos nossa vida bem", finaliza.

Após a repercussão da história, a notícia chegou ao craque do Flamengo, Pedro Guilherme. Em seu perfil oficial no Twitter, o camisa 21 da Gávea disse que sua assessoria irá entrar em contato com Bruno para que ele consiga uma nova blusa do time para ajudar na rifa. Além disso, o centroavante desejou boa sorte no tratamento.

Irmão, minha assessoria vai fazer contato contigo para doar uma camisa de jogo para te ajudar. Que Deus abençoe a sua esposa. Vai da tudo certo https://t.co/t09Xh950Xm — P9 (@Pedro9oficial) March 4, 2021

Como funcionará o sorteio?

Loteria Federal, basta entrar em contato diretamente com o próprio Bruno pelo Whatsapp (99247-0514) ou Twitter (3 de abril. O sorteio será realizado através do site da, basta entrar em contato diretamente com o próprio Bruno pelo Whatsapp (99247-0514) ou Twitter ( https://twitter.com/Bruno_A83 ). O vencedor poderá escolher o tamanho do manto, sendo feminino ou masculino. A data limite para o sorteio acontecer é no dia