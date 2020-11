Thaís Silva de Oliveira foi presa em Miguel Couto nesta quarta-feira Reprodução/ TV Globo

Por GUSTAVO RIBEIRO

Publicado 05/11/2020 09:42 | Atualizado 05/11/2020 09:47

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, uma mulher suspeita de ter matado uma jovem de 24 anos em uma briga durante uma festa de aniversário no fim de junho. O crime ocorreu em Abolição, na Zona Norte do Rio, quando a vítima foi arremessada ao chão e bateu com a cabeça. Thaís Silva de Oliveira, de 31 anos, foi encontrada em Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, depois que a 24ª DP (Piedade), que investiga o crime, recebeu informações apontando que ela estava se preparando para fugir do Rio. Havia um mandado de prisão preventiva contra ela.

“Ontem de manhã houve veiculação dos fatos na imprensa. Diante disso, a inteligência da delegacia apurou uma informação de que a autora estava em Miguel Couto e iria fugir do Rio de Janeiro. Imediatamente a equipe se deslocou para lá e, após diligências no local, chegaram ao exato endereço. Lá, encontraram Thaís com todas as malas prontas para fugir”, explicou o delegado Tiago Venturini, titular da 24ª DP (Piedade). Ela estava na casa de um homem, que a polícia ainda não sabe se tinha conhecimento do crime.



Publicidade

Tamires Batista de Andrade, morta durante briga em festa de aniversário Reprodução

O pai da vítima contou que uma briga entre crianças na festa motivou a confusão que terminou em tragédia. Segundo ele, Tamires pediu para a suspeita e seu companheiro deixarem o local após essa briga, o que teria desagradado Thaís. “Teve uma briga de criança e a briga já tinha acabado. A minha filha pediu pro casal se retirar, aí a ‘Taisona’, que é a mulher que matou minha filha, ficou chateada e se meteu. Ela pegou minha filha por trás, desferiu golpes no pescoço da minha filha”, disse Claudio Andrade, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Publicidade

"Tudo indica que ela não foi morta a socos, e sim, no meio da briga, Thaís puxou Tamires pelo cabelo e a arremessou no chão, vindo a bater sua cabeça no chão", ressaltou o delegado ao DIA. A jovem desmaiou e chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.