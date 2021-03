Auditores fiscais investigaram sonegação fiscal no comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, de higiene pessoal e limpeza, cama e mesa, etc. Divulgação / Sefaz-RJ

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 16:04

Rio - Auditores fiscais da Receita Estadual e policiais da Delegacia Fazendária realizaram uma ação conjunta, nesta sexta-feira (05), na Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo era investigar a prática de sonegação fiscal no comércio atacadista e varejista de produtos variados.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, os agentes investigaram um grupo que atuava no bairro de Jardim América e é suspeito de ter sonegado mais de R$ 40 milhões em impostos apenas no estado do Rio de Janeiro.

Publicidade

A Secretaria de Fazenda informou que operação faz parte do programa "Na Mira da Receita Estadual", que visa melhorar a arrecadação estadual sem aumento da carga tributária, fortalecendo o combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal, por meio da intensificação das fiscalizações semanais.