Publicado 04/03/2021 15:15

Rio - O Flamengo iniciou nesta quinta-feira as conversas para renovar o contrato do meia Gerson. De acordo com o site "Globo Esporte", o desejo da diretoria rubro-negra é estender o vínculo com o jogador, que já tem contrato até o fim de 2023, por pelo menos mais um ano. A negociação ainda está em fase inicial.

A ideia do Flamengo é oferecer a Gerson uma valorização salarial e aumentar sua multa rescisória, que atualmente está na casa dos 70 milhões de euros. A diretoria está confiante em um acerto por conta de sua boa relação com o jogador e seus representantes.

Ao longo de 2020, o Flamengo renovou alguns de seus principais jogadores com o intuito de valorizá-los. Até o momento, apenas Gerson e Arrascaeta não fecharam novos contratos.

Gerson está de férias após a conquista do Brasileirão. Ele se reapresenta junto com o restante do elenco principal no próximo dia 15.