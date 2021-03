Yuri de Oliveira em ação pelo Flamengo na estreia do Carioca 2021 Reprodução

Por O Dia

04/03/2021

Rio - Titular na estreia vitoriosa do Flamengo no Campeonato Carioca, o meia Yuri Oliveira, que sentiu dores no adutor durante a partida, não foi a campo no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e fez tratamento nesta quinta-feira. O jovem é dúvida para sábado, quando o Rubro-Negro encara o Macaé. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Caso não se recupere a tempo do segundo jogo do Flamengo no Carioca, o técnico Mauricio Souza terá que pensar no substituto para o jovem meia. Vale ressaltar que Michael e Pepê se reapresentaram nesta quinta-feira e estão à disposição.