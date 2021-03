Thiago Maia Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:30

Rio - Noticiada em primeira mão pelo Jornal O Dia , a prorrogação do empréstimo do volante Thiago Maia foi confirmada pelo Lille em seu perfil oficial no Twitter. O jogador, de 23 anos, irá permanecer no Flamengo até o meio de 2022.

No novo empréstimo de Thiago Maia ao Flamengo, o Lille irá bancar o salário do jogador de janeiro de 2021 até julho de 2021, período em que o volante estará passando por recuperação de uma cirurgia no joelho. A opção de compra entre as equipes é até janeiro de 2022, sendo 6,5 milhões de euros, em torno de 42 milhões de reais.

Publicidade

O @LOSC_PT oficializa o acordo para a extensão do empréstimo de @tmaia29 (23 anos) ao @Flamengo até o fim da temporada 2021-2022 pic.twitter.com/VpA8sSSmfW — LOSC Lille PT (@LOSC_PT) March 2, 2021

No antigo vínculo de empréstimo de Thiago Maia ao Flamengo, a opção de compra era maior: 7,5 milhões de euros. Durante as conversas pela extensão do contrato, o Lille topou diminuir o valor da cláusula, o que aumenta as chances de o time carioca exercê-la.



Publicidade

Thiago Maia tem 23 anos e chegou ao Flamengo no meio de 2020. Pelo Rubro-Negro, o volante disputou 29 partidas e ainda não conseguiu marcar o seu primeiro gol pelo time de coração. Em novembro, sofreu uma lesão grave no joelho e passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no ligamento. Embora esteja evoluindo bem na recuperação, o camisa 33 não tem previsão de volta aos gramados.