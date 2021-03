09/02/2020 - FLUMINENSE X FLAMENGO se enfrentam, neste domingo, no Maracana pela semifinal da Taca Guanabara. Na foto o tecnico do FLamengo Jorge Jesus. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:09

Rio - Mesmo não tendo participado da conquista do bicampeonato brasileiro do Flamengo, Jorge Jesus se disse feliz com o triunfo da equipe. Em coletiva nesta quarta-feira, o técnico do Benfica afirmou que deixou muitos amigos no time carioca.

Publicidade

"Deixei lá jogadores e amigos e o que queremos é o bem dos amigos. Fiquei feliz pela vitória do Flamengo", afirmou o ídolo rubro-negro.

"Se me perguntassem que equipe gostaria que ganhasse a Liga Europa, eu diria o Arsenal. Por quê? Tenho lá dois jogadores, o David Luiz e o Pablo Marí, que trabalharam comigo no Benfica e no Flamengo", completou.