Por O Dia

Publicado 03/03/2021 14:50

Rio - Rogério Ceni conquistou o título do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo após um ano de muitas críticas. O fantasma de Jorge Jesus, que deixou o clube carioca no meio de 2020, rondou e ainda ronda o Ninho do Urubu. Um dos principais jogadores do elenco, o zagueiro Rodrigo Caio saiu em defesa do atual treinador e elogiou o seu trabalho no comando do Rubro-Negro.

"O Rogério chegou em um momento delicado e conseguiu resgatar a competitividade do time, deixou o time no nível mais alto. Assim, nas partidas mais importantes, em confrontos diretos, competimos bem e isso foi muito importante (...) A ideia do Rogério é mais parecida com a do Jorge Jesus, de jogar com 4-4-2, com os volantes mais abertos", disse o defensor em entrevista ao Arena SBT.

Outro treinador citado por Rodrigo Caio foi Domènec Torrent. Na opinião do defensor, o estilo do catalão era bastante diferente do aplicado pelo português. Por conta disso, o elenco rubro-negro teve dificuldades de adaptação.

"Quando o Jorge saiu, o Dome tinha questões táticas muito diferentes. A adaptação demorou para acontecer e, jogando a cada três dias, não conseguimos entender tão rápido para o time ficar equilibrado como em 2019. Isso atrapalhou bastante. (...) Tivemos muitas mudanças com o Dome e não jogamos de forma coesa", completou.