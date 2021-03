Natan Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 13:00

Rio - O zagueiro Natan, de apenas 20 anos, vem tendo a responsabilidade de ser o capitão do Flamengo no começo do Campeonato Carioca. Bastante elogiado nas partidas que atuou no ano passado, o jovem pretende evoluir com a camisa rubro-negra e já tem alguns ídolos do clube carioca para se inspirar.

"Gosto muito de ouvir e aprender. Os caras da minha posição me ajudam bastante. Uma inspiração é o Juan, mas tem também o Thiago Silva e o Rodrigo Caio. Subi muito rápido, o Juan acompanha nossos treinamentos e fala comigo o que preciso evoluir e melhorar. Estarei sempre de braços abertos para ele", afirmou em entrevista coletiva.

Na estreia do Carioca, o Flamengo sofreu mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0. Mesmo atuando sem torcida, por conta da Covid-19, e em uma temporada que se iniciou poucos dias após o Rubro-Negro conquistar o Brasileiro, o defensor afirma que o jovem elenco sentiu pressão e nervosismo no primeiro jogo.



"Pressão existe, principalmente no Flamengo. O nervosismo de quem sobe é comum, mas tive companheiros que me ajudaram. Como um dos mais experientes, estamos para ajudar os companheiros. Começar com a braçadeira é meu trabalho que vem evoluindo, Fla deposita confiança grande em mim. Temos tudo para seguir firme e forte e ser campeão", disse.