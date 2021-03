Hudson Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 14:34

Rio - O volante Hudson, de 33 anos, que disputou o último Brasileiro pelo Fluminense se reapresentou ao São Paulo, após o fim do seu empréstimo. O futuro do jogador está indefinido, porém, o ex-treinador Muricy Ramalho, que atualmente é coordenador técnico do clube paulista, pode dificultar o retorno do jogador ao Fluminense. As informações são do portal "globoesporte.com".

Campeão brasileiro comandando o São Paulo e o Fluminense, Muricy Ramalho gosta do seu futebol. Os dois trabalharam juntos quando o ex-treinador comandou o São Paulo pela última vez em 2014 e 2015. Hudson será avaliado por Crespo, novo comandante do clube paulista.



Além de Muricy, outro fator que pesa a favor de Hudson é que só ele e Luan são jogadores com características de primeiro volante no elenco. O volante tem contrato até dezembro com o São Paulo. Ele chegou ao São Paulo em 2014.

No Fluminense, Hudson alternou momentos bons e ruins. Ele atuou em 43 jogos e fez um gol. Titular em boa parte da temporada, o volante perdeu espaço por conta da evolução de Martinelli que assumiu a vaga de titular do clube carioca na reta final do Brasileiro.