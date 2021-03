Rio de Janeiro, RJ - Brasil - Maracanã - 04/03/2021 - Gabriel Teixeira Campeonato Carioca. Taça Guanabara. 1º Rodada. Jogo Fluminense x Resende. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/03/2021 23:05 | Atualizado 04/03/2021 23:17

"Uh, vem que tem... Os moleques de Xerém!" A música que a torcida do Fluminense gosta de cantar para reverenciar os jovens das categorias de base se encaixou perfeitamente no jogo de hoje contra o Resende. Com um time repleto de garotos, o Tricolor estreou no Campeonato Carioca 2021 com derrota de virada para o Gigante do Vale, por 2 a 1, no Maracanã.

O Fluminense saiu na frente com Alexandre Jesus, que foi abençoado em seu primeiro lance no jogo, após entrar no segundo tempo, e balançou a rede. Mas, minutos depois, a zaga tricolor fez uma lambança, e o Resende empatou com Kaique. No último minuto, o Gigante do Vale conseguiu a virada com Jefferson Ruan.

Com o técnico Roger Machado assistindo à partida das arquibancadas, a equipe foi comandada por Ailton Ferraz. O Fluminense fez um bom primeiro tempo. O começo da primeira etapa foi muito movimentado, com três jogadas seguidas de perigo para o Tricolor. A primeira foi aos 12 minutos: após escanteio, a bola sobrou nos pés de Gabriel Teixeira, que bateu colocado, mas Dão meteu a cabeça e evitou o gol.

Aos 16, o Fluminense o lance mais polêmico. Miguel cobrou a falta na área, Caio Vinícius tocou de cabeça e marcou. O bandeirinha correu para o meio, mas voltou atrás e deu impedimento inexistente no lance. Os jogadores tricolores reclamaram bastante, mas foi em vão. Na jogada seguinte, quase que a bola entrou. Miguel recebeu em profundidade, invadiu a área e chutou cruzado, e a bola passou tirando tinta da trave.

O Fluminense mandava na partida. Aos 27, Gabriel Teixeira, destaque na etapa inicial, bateu bonito da entrada da área, buscou o ângulo, mas Jefferson faz uma linda defesa e impediu o gol. Aos 39, Miguel, que sentiu uma indisposição estomacal, pediu para ser substituído e não viu do campo, aos 45, Gabriel Teixeira, novamente, quase estudar a rede. O camisa 7 chutou de fora da área e levou susto à meta adversária.

No início do segundo tempo, o roteiro do Fluminense foi o mesmo: Gabriel Teixeira comandando a garotada e ditando o ritmo. Kayky, que entrou na vaga de Miguel no fim da primeira etapa, mostrou disposição e deu mais dinamismo à equipe. Mas, a partir dos 30 minutos, a garotada de Xerém sentiu o desgaste físico, e Ailton Ferraz sentiu a necessidade de fazer alterações. E fez: Samuel e Gabriel Teixeira saíram para as entradas de Alexandre Jesus e Arthur, respectivamente.

E Ailton mostrou ter estrela. No primeiro lance de Alexandre Jesus, ele balançou a rede. Aos 33 minutos, Raí recebeu e cruzou na medida , e o camisa 19, em seu primeiro toque na bola, cabeceou para fazer 1 a 0 para o Fluminense. Mas não teve nem muito tempo para comemorar, e o Resende empatou aos 38. Derli fez grande jogada e cruzou na área. Frazan afastou mal, a bola pegou em Luan Freitas, foi na trave e quase virou gol contra. Mas, na sobra, Kaique, que havia acabado de entrar, chutou para empatar.

Depois do gol, Resende recuou o time e administrou o placar para conseguir o empate, mas acabou conseguindo a virada no último lance do jogo. João Felipe fez grande jogada e lançou na área, Nunes escorou para Jefferson Ruan driblar Frazan e chutar sem chances para Pedro Rangel.

O Fluminense volta a campo no domingo para pegar a Portuguesa no Maracanã, às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Já o Resende, que estreou bem no Estadual, vai encarar o Botafogo também no domingo, mas às 20h15, no Nilton Santos.