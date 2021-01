29º BPM de Itaperuna desenvolveu um planejamento e realizou a escolta das primeiras doses da vacina, que foram distribuídas em todos os nove municípios que abrangem a área de atuação da UP. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 19/01/2021 17:49

ITAPERUNA - Escolta policial; rota terrestre por nove municípios do Noroeste Fluminense. Foi assim a segunda etapa da distribuição dos primeiros lotes com doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, após a chegada por aeronave de todo o material de imunização em Itaperuna, nesta terça-feira, 19, a serem entregues na Região. O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM-Itaperuna) realizou a escolta pelas cidades de sua abrangência, após o transporte aéreo feito pelo Grupamento Aeromóvel (GAM) que saiu da capital do Rio com destino a Miracema e depois finalizou o trajeto no aeroporto do município sede da corporação.

Um planejamento foi desenvolvido pela Unidade Policial comandada pelo Tenente-coronel PM Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar que salientou que além de garantir a realização do transporte com total segurança, o efetivo acompanhará todo o processo de vacinação nos 9 municípios para que ocorra de forma segura a toda população do interior do Estado. Veja vídeo com imagens da atuação do 29º BPM e a fala do comandante PM Cruz. Continua após vídeo.



Publicidade

Itaperuna recebeu 1.020 doses para esta primeira etapa da fase 1 da campanha de vacinação que terá início, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira, 20. Essas unidades da vacina serão usadas no primeiro momento e o município aguarda a chegada do quantitativo para a segunda etapa que reforçará os imunizados ainda na primeira fase.

29º BPM de Itaperuna desenvolveu um planejamento e realizou a escolta das primeiras doses da vacina, que foram distribuídas em todos os nove municípios que abrangem a área de atuação da UP. Foto: divulgação/PM

Publicidade

Efetivo acompanhará todo o processo de vacinação nos 9 municípios para que ocorra de forma segura. Foto: divulgação/PM

Efetivo acompanhará todo o processo de vacinação nos 9 municípios para que ocorra de forma segura. Foto: divulgação/PM