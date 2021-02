Major BM Tostes, novo coordenador da Redec Noroeste, e tenente-coronel BM Joelson Oliveira. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/02/2021 10:00

A Regional da Secretaria Estadual de Defesa Civil do Rio (Redec) no Noroeste Fluminense passou a ter nesta semana como coordenador o major BM Tostes. O tenente-coronel BM Joelson de Oliveira assumiu o comando do 5° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) situado em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



Major Tostes é o novo responsável por 15 municípios da Região sendo estes Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.



O tenente-coronel Joelson de Oliveira, que já comandou o 21° GBM situado em Itaperuna, deixa a Redec para a missão de estar a frente da maior unidade do CBMERJ localizada no interior do estado, entre cerca de 100 que são divididas em aproximadamente 40 grupamentos e 60 destacamentos. O 5° GBM é um dos 10 maiores quartéis do Estado em relação ao número de ocorrências atendidas. Joeslson assumiu no lugar de coronel BM Charbio Guijarro que passou para o comando de Bombeiros de Área (CBA IV Norte Noroeste),



Tenente-coronel Joelson e família na solenidade no 5° GBM. Foto: divulgação

Troca de comando do 5° GBM; tenente-coronel Joelson de Oliveira substituiu o coronel Charbio Guijarro. Foto: divulgação