O fato foi apresentado à 143ª DP. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 15:26

ITAPERUNA - Um homem de 35 anos considerado foragido da Justiça de Muriaé (MG), onde responde a processo por estelionato e associação criminosa foi capturado, na BR 356, altura do bairro Cidade Nova, Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) em ação na rodovia federal abordaram um veículo Peugeot 207 com cinco ocupantes.

Durante revista no interior do automóvel, foi encontrado um cigarro de maconha (1,83g) - do homem de 35 anos -, além de 10 pontas da mesma droga já consumidas (0,90g) e um dischavador - um jovem de 26 anos assumiu ser o dono do material. O fato foi apresentado à 143ª DP, onde foi descoberta a ordem de prisão; o envolvido ficou à disposição da Polícia Civil aguardando para ser transferido ao sistema prisional. Já o rapaz que assumiu ser o dono do entorpecente já consumido foi autuado com base no artigo 28, da Lei 11.343/06 e responderá em liberdade. Os demais ocupantes foram liberados, após prestarem depoimentos.