Entrega dos certificados de premiação aos produtores vencedores do IV Concurso de Cafés Especiais do Rio de Janeiro. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 11:21

Os cafeicultores de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, vencedores do IV Concurso de Cafés Especiais do Estado do RJ, receberam nesta quinta-feira, 25, na Secretaria Estadual de Agricultura do RJ, os certificados em cerimônia que contou com a presença do governador em exercício do RJ, Cláudio Castro, do secretário estadual de Agricultura do RJ, Marcelo Queiroz, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares, do presidente da Ascarj, Moacyr Carvalho, presidente da Pesagro-RJ, Paulo Renato e prefeito de Niterói, Axel Grael. Os cafeicultores de Varre-Sai vencedores do concurso são: Fidélis José de Oliveira Rodolphi, Alyne Chryslla Rodolphi, Marcos Fernando Pelegrini Menezes e Márcio André de Oliveira Vargas.

Dr. Silvestre, parabenizou os cafeicultores. "Além de maior produtor de café do Estado, nossos cafeicultores estão mostrando que o município produz café de qualidade. Parabéns a todos!", afirmou o prefeito.



Claudio Castro falou sobre a valorização aos agricultores. "O concurso, muito mais do que uma competição, é uma exposição. É uma possibilidade para aquele que doa sua vida pelo campo de mostrar o seu trabalho. Quando temos eventos como esse, a gente percebe a riqueza do nosso estado. Temos que inverter a lógica de só ajudar o grande agricultor e incentivar também o pequeno". Ele também ressaltou o trabalho para impulsionar a economia fluminense. "A questão tributária é um grande desafio para o governo e, em breve, vamos enviar para a Assembleia Legislativa um pacote de medidas de modernização. Entre elas, está o tema dos tributos. O Rio de Janeiro tem cerca de 300 diferentes cadeias tributárias. É preciso tornar o estado mais atrativo para o empreendedor".



Fidélis e Alyne Rodolphi, que levaram o primeiro lugar nas categorias Café Natural e Café com Cereja Descascado, fazem parte da terceira geração de produtores. "É muito gratificante receber este prêmio porque é um trabalho que eu e minha família fazemos há cinco anos. Desenvolvemos tecnologia para produção de cafés especiais e já somos finalistas deste concurso pela quarta vez. Agora, saímos campeões", contou Fidélis, que é descendente de italianos e vem de uma geração de cafeicultores. "Toda a nossa família é envolvida com a produção de café. O concurso vem para dar visibilidade para nossa região, que tem um trabalho de excelência. Com o prêmio, vamos seguir investindo na nossa produção", revelou o agricultor fluminense, de 30 anos. Continua após foto.

Publicidade

Os maiores vencedores foram Fidélis e Alyne Rodolphi. Foto: divulgação



Marcelo Queiroz, destacou o bom desempenho dos participantes, que tiveram seus produtos analisados por especialistas em café. "É importante essa integração entre associação e secretarias em prol do desenvolvimento desse produto".



Os lotes de cafés especiais que participaram do concurso já foram leiloados, arrematados e entregues aos respectivos compradores. O concurso foi realizado pela Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro (Ascarj), com o patrocínio da Secretaria de Agricultura e apoio da Emater, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, do Sebrae, da Cooperativa de Produtores de Café do Noroeste Fluminense e do Ministério da Agricultura.



Produção fluminense - Segundo dados da Emater-Rio, a produção total do café fluminense em 2019 foi de 27.698 toneladas de grãos verdes. O número total de produtores foi de 2.550, com 13 mil pessoas ocupadas na atividade de produção e extração, e um valor total obtido com a produção de R$ 75 milhões. A região Noroeste do Estado concentra 72,2% da produção, enquanto a Região Serrana é responsável por 27,6%, a maioria de pequenos e médios produtores. "Estamos desenvolvendo diversas medidas para dar maior visibilidade e maior possibilidade de os cafeicultores fluminenses se expandirem para o mercado nacional", comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico.



Marcelo Queiroz, destacou o bom desempenho dos participantes, que tiveram seus produtos analisados por especialistas em café. "É importante essa integração entre associação e secretarias em prol do desenvolvimento desse produto".Os lotes de cafés especiais que participaram do concurso já foram leiloados, arrematados e entregues aos respectivos compradores. O concurso foi realizado pela Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro (Ascarj), com o patrocínio da Secretaria de Agricultura e apoio da Emater, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, do Sebrae, da Cooperativa de Produtores de Café do Noroeste Fluminense e do Ministério da Agricultura.Produção fluminense - Segundo dados da Emater-Rio, a produção total do café fluminense em 2019 foi de 27.698 toneladas de grãos verdes. O número total de produtores foi de 2.550, com 13 mil pessoas ocupadas na atividade de produção e extração, e um valor total obtido com a produção de R$ 75 milhões. A região Noroeste do Estado concentra 72,2% da produção, enquanto a Região Serrana é responsável por 27,6%, a maioria de pequenos e médios produtores. "Estamos desenvolvendo diversas medidas para dar maior visibilidade e maior possibilidade de os cafeicultores fluminenses se expandirem para o mercado nacional", comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico.

Cafeicultores de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, vencedores do IV Concurso de Cafés Especiais do Estado do RJ, receberam os certificados em cerimônia que contou com a presença do governador em exercício do RJ, Claudio Castro Foto: divulgação/PMVS

Publicidade

Cafeicultores de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, vencedores do IV Concurso de Cafés Especiais do Estado do RJ, receberam os certificados em cerimônia que contou com a presença do governador em exercício do RJ e do prefeito. Foto: divulgação/PMVS