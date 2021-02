Medidas restritivas nos distritos de Paraoquena e Campelo, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 08:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Barreiras sanitárias são mantidas nas entradas dos distritos de Paraoquena e Campelo, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Nessas localidades fica vedado, até o próximo dia 1°, a permanência e o trânsito em vias públicas, salvo para deslocamento por força de trabalho, ou ida a serviços de saúde ou estabelecimentos autorizados a atender o público. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tomou a medida restritiva após mortes de moradores do distrito de Paraoquena diagnosticados com a Covid-19. De acordo com a prefeitura, o objetivo é identificar possíveis casos para não deixar o vírus se propagar ainda mais, além de chamar atenção dos moradores sobre o uso de máscaras.

O decreto veda a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias públicas, salvo para deslocamento por força de trabalho, para ida a serviços de saúde ou farmácias, para compra de insumos alimentícios e congêneres essenciais à subsistência, bem como para ida a estabelecimentos autorizados a atender ao público, e ainda os profissionais, professores e pesquisadores das instituições de ensino e pesquisa que atuam em parceria com o município para desenvolvimento de soluções para o combate à pandemia. Continua após foto.

Nas barreiras são feitas testagem de temperatura. Foto: divulgação/PMSAP

O ato regulamentar determina também que para garantir observância do mesmo fica autorizado o bloqueio e interdição de vias e blitz fiscalizatória em todos os pontos dos distritos, conforme orientação da Vigilância em Saúde. As pessoas devem comprovar por meio de carteira de trabalho, funcional, crachá, contrato de trabalho ou qualquer documento idôneo o deslocamento em razão de trabalho. Fica vedado a qualquer cidadão a permanência e o trânsito em vias públicas dentro dos distritos depois das 23h até às 5h, com exceção dos profissionais e serviços de saúde/ forças de segurança/ vigilantes/ advogados no exercício da profissão e situações de emergência.

A Prefeitura suspendeu ainda o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, inclusive bares, restaurantes e congêneres, sendo proibido o atendimento nas portas dos mesmos, e autorizado apenas o delivery. Farmácias, supermercados, açougues, peixarias, quitandas, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás e água, padarias e postos de combustíveis estão autorizados a atender o público.



Prédio da prefeitura fechado - Todas as instalações do prédio do poder executivo municipal passam por higienização sanitária e na próxima segunda-feira (01/03), a SMS fará uma testagem da Covid-19 em todos os servidores que atuam no local. A medida leva em consideração o alto número de funcionários que testaram positivo para a doença nesta semana, e o risco de contaminação do espaço de trabalho no prédio onde funciona a administração pública.



Desde o início da pandemia até o último dia 24, a cidade já registrou 2.876 casos da doença, sendo que 2.670 paduanos já se recuperaram e 64 morreram.