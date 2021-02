O fato foi apresentado à 143ª DP. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 14:35 | Atualizado 25/02/2021 14:40

ITAPERUNA - Um homem de 54 anos foi detido no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, após um possível caso de abuso contra uma criança de 5 anos. Policiais do 29º BPM foram verificar informação sobre um senhor sendo agredido em via pública. No local - que não foi divulgado para preservar a identidade da vítima - um jovem de 19 anos teria dito aos agentes que o suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da menina o que teria motivado a agressão feita por alguns moradores. A avó da vítima e a mãe foram conduzidas à 143ª DP para prestar esclarecimentos dos fatos assim como o suspeito. A provável violação sexual mediante fraude foi registrada. O envolvido foi liberado após o registro de ocorrência. A Polícia Civil investigará o caso.

