Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 18:14

ITAPERUNA - A Secretaria de Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro (Sedec) promoveu um encontro com representantes dos municípios do Noroeste Fluminense, nesta quinta-feira, 25. A reunião aconteceu no Centro de Convenções da Unig, em Itaperuna. Na ocasião, prefeitos e secretários municipais receberam o Caderno de Recomendações, o Checklist de Defesa Civil e orientações sobre diversas ferramentas de gestão para preparação e resposta aos desastres. Estiveram presente o vice-prefeito de Itaperuna, Emanuel Medeiros, o Nel; o prefeito de Italva, Leonardo Rangel; o prefeito de Cambuci, Maxwell Guimarães; e o prefeito de Itaocara, Geyves Maia.



Durante o seu discurso, o subsecretário de Estado, coronel Márcio Romano, ressaltou a oportunidade das secretarias municipais se conhecerem e se integrarem. A atividade itinerante serviu ainda para dar continuidade às tratativas do apoio estadual nas ações de Defesa Civil aos municípios da região afetados nas últimas chuvas. Na reta final do Ciclo de Visitas, a equipe da secretaria estadual parte para o Norte do Estado, onde fará o último encontro da temporada.

Encontro no Noroeste Fluminense. Sedec-RJ

