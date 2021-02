Conquistas junto aos deputados federais Felício Laterça (PSL) e Hugo Leal (PSD), além de frutos da reunião com a parlamentar Soraya Santos (PL) e o diretor de Ações Educacionais do FNDE, Garigham Amarante. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 12:15

A Prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler, esteve na Câmara do Deputados, em Brasília, onde obteve diversas conquistas junto aos parlamentares Felício Laterça (PSL) e Hugo Leal (PSD). Na ocasião ocorreu também uma reunião com a parlamentar Soraya Santos (PL) e o diretor de Ações Educacionais do FNDE, Garigham Amarante, além de encontros com assessores de diversos outros deputados federais da bancada do Rio de Janeiro.

Geane comentou sobre a aquisição obtida por meio de Felício Laterça. "Nos encontramos com o querido Deputado Federal Felício Laterça. Sensibilizado com a nossa luta para conter os avanços da Covid-19, o Deputado nos enviou 6 respiradores móveis, além de mais 5 respiradores fixos que estão a caminho, para melhor atender nossa cidade". O parlamentar também registrou o momento em suas redes sociais. "Recebemos a Prefeita de Cardoso Moreira Geane Vincler acompanhada por Thiago Vaz, subsecretário de Comunicação, Aétio Papaléos, Secretário de Projetos e Desenvolvimento e do Fernando Mello, Secretário de Fazenda. A chefe maior do executivo municipal esteve presente para agradecer pelos respiradores cedidos e a economia de cerca de 50 mil reais aos caixas do Município".

Publicidade

Hugo Leal também se manifestou em suas redes sociais. "Recebi, no gabinete na Câmara dos Deputados, a prefeita de Cardoso Moreira para discutir a destinação de recursos federais, através de emendas parlamentares, para a construção do deque "Panorama do Muriaé", o portal do município e o Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Criança e da Mulher. A prefeita Geane vem fazendo uma ótima gestão, voltada para os mais necessitados, e estarei sempre apoiando seu trabalho". Ela destacou que Hugo, se comprometeu em enviar, para o município os recursos necessários para a construção do Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Criança e da Mulher.

Mais conquistas - Em visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Geane esteve acompanhada da parlamentar Soraya Santos e Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã, em reunião com o Diretor de Ações Educacionais, Garigham Amarante. "O fruto desta reunião não poderia ser mais gratificante, pois conseguimos a liberação de recursos para a construção de uma creche escola modelo para o distrito de Outeiro. Conseguimos, também, a liberação do pagamento de dois ônibus escolaresque estavam com o pagamento pendente, desde o ano passado", pontuou Geane.